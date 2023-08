Frecce Tricolori a Giovinazzo, il programma completo

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Il "Giovinazzo Air Show 2023", organizzato dall'Aeroclub di Bari, la città di Giovinazzo e dall'Aeronautica Militare, si inserisce nel quadro degli eventi celebrativi legati ai festeggiamenti del Centenario dell'Aeronautica Militare e testimonia il solido legame tra l'Arma azzurra e la Puglia., con una dimostrazione di soccorso in mare che vedrà impegnato un elicottero HH-139 dell'84° Centro SAR (Search and Rescue) di Gioia del Colle, dipendente dal 15° Stormo di Cervia.La manifestazione proseguirà con l'esibizione di un velivolo acrobatico CAP-231 pilotato dal Comandante Davide Borghi. A seguire vi sarà il sorvolo di un elicottero SH-90 della Marina Militare e la simulazione di una operazione per contrastare i traffici illeciti messa in campo dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari. Il culmine del "Giovinazzo Air Show 2023" sarà rappresentato dall'esibizione finale della Pattuglia Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori. A dirigere le manovre acrobatiche, il Comandante T. Col. Stefano VIT.Il primo degli eventi previsti nell'ambito della manifestazione, sarà il concertopresso il Piazzale Aeronautica Militare.A seguire, sabato 26 alle ore 15.30, in Largo Fedele Marrano si terrà la Cerimonia di deposizione di una corona in memoria della tragedia di Monte Serra ed in onore dei Caduti dell'Aeronautica Militare e della Marina Militare.La manifestazione sarà arricchita, nei giorni 26 e 27 agosto, in piazza Vittorio Emanuele II, dove sarà allestita una mostra statica di modellini in scala a cura dell'Associazione Arma Aeronautica ed un'area espositiva con stand informativi dell'Aeronautica Militare, un simulatore di volo e una fedele riproduzione del velivolo MB339 (Mock-up).