Frecce Tricolori a Giovinazzo: Depalo in Prefettura per la riunione tecnica

Non dovrebbero esserci particolari restrizioni, ma tutto è ancora al vaglio delle autorità competenti. Di certo, lo spettacolo dellesui cieli della litoranea che corre tra Molfetta e Giovinazzo si svolgerà il 7 maggio prossimo e sarà il primo della pattuglia acrobatica dopo la pandemia.Ieri mattina, 5 aprile, si è riunito un tavolo tecnico in Prefettura, a Bari, a cui ha partecipato l'assessorein rappresentanza del Comune di Giovinazzo.Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal Prefetto Antonia Bellomo ed a cui hanno partecipato anche il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, nonché il suo omologo barese, Antonio Decaro, ha fatto emergere le prime criticità, con un focus sulla situazione pandemica, sebbene si sia trattato di un primissimo incontro a favore di telecamere e probabilmente interlocutorio.Il giorno dopo lo spettacolo tra le due città del Nord Barese, ci sarà l'esibizione per la Festa di San Nicola sul lungomare Nazario Sauro di Bari. Due appuntamenti attesissimi nell'intera Area Metropolitana, che tuttavia non hanno mancato di destare alcuni mugugni da parte dei pacifisti giovinazzesi, molfettesi e baresi, che vedono nello spettacolo aereo un richiamo alla tradizione militare ritenuto inopportuno in questo momento storico.Al vaglio delle autorità possibili regole anti-Covid straordinarie, nonostante l'emergenza sanitaria sia stata dichiarata terminata dal Governo centrale. Per l'appuntamento di Giovinazzo e Molfetta si stima possano giungere sulla litoranea circae preoccupano eventuali situazioni di assembramento.Stando all'attuale situazione sanitaria, tuttavia, non sembra essere realistica l'ipotesi di particolari limitazioni o di ingressi contingentati nelle aree coinvolte: «I sindaci potranno fare delle valutazioni - ha affermato il Prefetto - essendo le massime autorità sanitarie comunali. Raccomandiamo ai cittadini di avere buon senso e di utilizzare tutte le misure di precauzione affinché l'evento si svolga nella massima sicurezza».Continueranno nelle prossime settimane le riunioni per la sicurezza e l'ordine pubblico in concerto tra le due amministrazioni comunali, propedeutiche ad un programma definitivo che potrebbe essere noto a breve.