Fratres Giovinazzo, tre date per la donazione a gennaio

GLI AUGURI DEL PRESIDENTE DELLA FRATRES DI GIOVINAZZO

L'emergenza sangue è sempre attiva perché la richiesta non si ferma mai. E così ogni mese il Gruppo Fratres "Luigi Depalma" di Giovinazzo Odv si impegna per organizzare, negli spazi associativi siti in via G. Marconi n. 9, giornate dedicate alla donazione.La Fratres ha comunicato le tre giornate in cui si potrà donare il sangue nel mese di gennaio 2022 ossiaLe donazioni si effettueranno dalle ore 8.00 alle ore 11.30 dei tre giorni indicati.Per donare si deve effettuare la prenotazione telefonando ai numeri 080-3947733 e al 345- 3838452 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì. Anche durante le festività la richiesta è stata elevata, ma il gruppo giovinazzese ha saputo far fronte grazie alla generosità dei donatori e ad una impeccabile organizzazione. Donare sangue è un bel gesto di solidarietà, lo si può fare a partire dai diciotto anni fino ai sessantacinque anni, nel rispetto dei requisiti richiesti dallo statuto associativo.In apertura di nuovo anno è giunto anche il messaggio di Sabino Papapicco, presidente Fratres del gruppo di Giovinazzo: «Con grande stima rivolgo il mio sentito ringraziamento a tutti i donatori, che sono stati tantissimi in questo anno 2021, non semplice nel suo svolgimento a causa dell'emergenza sanitaria che ci trasmette ancora preoccupazione. Tra qualche giorno avrò i dati ufficiali che riguardano i mesi del 2021, ma so già che si è trattato di un risultato più che ottimo che mi dà tanta forza e soddisfazione. A nome mio, del direttivo e di tutti i soci sento il dovere morale di esprimere un grazie di cuore per la sensibilità dimostrata da tanti nei confronti di un tema importante come quello della donazione del sangue, che rappresenta un autentico atto d'amore. Colgo l'occasione per ringraziare GiovinazzoViva per l'attenzione a noi rivolta e porgo i nostri auguri a tutta la cittadinanza di un sereno e proficuo anno nuovo, ricco del valore dell'altruismo», ha concluso Papapicco.