Fratres Giovinazzo, le giornate della donazione del mese di ottobre

La donazione del sangue è un vero e proprio atto d'amore, che promuove il bene comune in una forma altissima. I donatori di sangue compiono una "missione" quando si recano a donarlo, un bene molto prezioso per chi ne ha bisogno.La necessità di reperire sacche è sempre attuale e costante. Ilintitolato a Luigi Depalma, con sede associativa in via G. Marconi n.9, informa la cittadinanza che nei giorni di lunedì 3 ottobre, domenica 16 e sabato 29 ottobre, si effettueranno le donazioni di sangue dalle ore 8.00 alle ore 11.30. Per informazioni e per prenotare la donazione si può telefonare ai n.080-3947733 e 345-383 84 52 dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00.Intanto, sono in corso i preparativi della ventiduesimache si terrà il 6 novembre e di cui daremo in seguito le relative informazioni.La Fratres di Giovinazzo tiene anche a precisare che per partecipare al pranzo conviviale dell'associazione è importante prenotarsi presso la sede del Gruppo Fratres. Le prenotazioni si potranno effettuare nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 fino al raggiungimento del numero massimo dei partecipanti. Si tratterà di un sereno momento d'incontro e di condivisione al quale, oltre i donatori e soci, potranno partecipare i simpatizzanti del Gruppo locale.