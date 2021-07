Fratelli d'Italia riunisce i vertici a Giovinazzo: c'è la Festa dei Patrioti

Si terrà stasera, giovedì 29 luglio, alle 18.30, lal'evento organizzato daa Giovinazzo, all'interno del complesso alberghiero del Riva del Sole Hotel, che sorge sulla ex strada statale 16 adriatica, nel tratto che corre verso Santo Spirito.Il programma della giornata prevede la riunione dei dirigenti provinciali e la presenza del segretario regionale, l'onorevoledel capogruppo alla Regione Puglia,dei consiglieri regionali, dei sindaci e degli amministratori locali di Fratelli d'Italia. A seguire un momento conviviale con la degustazione di prodotti tipici locali.«Un momento di confronto e ascolto – spiega il coordinatore provinciale e consigliere comunale di Bari,– per un partito in costante crescita e ben radicato nei territori. Ogni giorno riceviamo numerosi attestati di stima per le nostre battaglie, a livello sia nazionale e sia locale, a favore di famiglie, imprese e giovani».