Franco Liuzzi racconta Marcello Marchesi

Appuntamento in sala San Felice il 4 dicembre

Giovinazzo - mercoledì 3 dicembre 2025 0.04 Comunicato Stampa
Giovedì 4 dicembre, alle ore 18.00, la Sala San Felice di Giovinazzo ospiterà un evento letterario di grande spessore.
Franco Liuzzi racconta Marcello Marchesi, un omaggio a una figura difficilmente collocabile nel panorama del mondo della cultura e dello spettacolo italiani: è stato autore di teatro, cinema, televisione, musica, rivista, cinema, pubblicità.

Marchesi è stato anche giornalista e talent scout, scoprendo, tra gli altri, Gianni Morandi, Walter Chiari, Cochi e Renato. Ha anche scritto un ingente numero di libri e nel 1968 è stato il traduttore dei testi di Asterix.
Impareggiabile battutista, autentico funambolo della parola e del calembour, Marchesi è stato un fiume in piena attorno alla "Parola" e questa serata lo racconterà attraverso parole, immagini, filmati, anagrammi, calembour.
