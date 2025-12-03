Franco Liuzzi racconta Marcello Marchesi

Giovedì 4 dicembre, alle ore 18.00, la Sala San Felice di Giovinazzo ospiterà un evento letterario di grande spessore.un omaggio a una figura difficilmente collocabile nel panorama del mondo della cultura e dello spettacolo italiani: è stato autore di teatro, cinema, televisione, musica, rivista, cinema, pubblicità.Marchesi è stato anche giornalista e talent scout, scoprendo, tra gli altri, Gianni Morandi, Walter Chiari, Cochi e Renato. Ha anche scritto un ingente numero di libri e nel 1968 è stato il traduttore dei testi di Asterix.Impareggiabile battutista, autentico funambolo della parola e del calembour, Marchesi è stato un fiume in piena attorno alla "Parola" e questa serata lo racconterà attraverso parole, immagini, filmati, anagrammi, calembour.