Forza Italia Giovinazzo su morte Berlusconi: «Oggi Paese è triste»

«Esprimo come coordinatore ed a nome della sezione cittadina di Forza Italia profondo cordoglio per la perdita del nostro Presidente Silvio Berlusconi. Oggi l'Italia è triste».Così Gaetano Depalo, coordinatore cittadino di Forza Italia Giovinazzo.«La politica è impoverita perché viene a mancare il garbo, la lungimiranza, il rispetto delle istituzioni ed un autentico difensore del senso di unità nazionale e di Patria, rappresentati da Silvio Berlusconi. Un uomo - continua Depalo - , uno statista, un maestro che ha determinato la storia moderna di questa nazione, sia dal punto di vista imprenditoriale ma soprattutto come faro per i tanti che grazie a lui hanno trovato la forza per impegnarsi attivamente in politica. Addio Presidente, oggi entri di diritto e resterai nella storia di questa nazione», è la conclusione.