Forte vento meridionale: disagi anche a Giovinazzo

ULTIM'ORA: Il Sindaco Tommaso Depalma ha chiuso precauzionalmente cimitero, Villa Comunale e Parco Scianatico. Aggiornamenti nelle prossime ore.

Questa la previsione di ieri, 2 ottobre, dellache ha quindi diramato l'allerta meteo arancione su tutta la regione, con attenzione ai litorali sino ai crinali subappenninici del foggiano e verso la Murgia barese.Ancheè interessata dalla notte scorsa da mare agitato soprattutto a Levante e da raffiche diche spirano fino a 60 km/h.I valori massimi sono pressoché stabili intorno ai 30°, sopra la media stagionale.L'allerta è stata prolungata fino alla serata di oggi, sabato 3 ottobre, quando l'Ostro tenderà a soffiare con minore intensità. In città diversi disagi lungo il litorale, qualche ramo d'albero spezzato (in foto sul, ndr) e problemi ci sono stati segnalati in particolar modo su terrazzi di alcune abitazioni private e sulla provinciale per Terlizzi.Domenica con maggiore presenza di correnti di Libeccio e temperature massime sui 29°. Il consueto aggiornamento del fine settimana sarà on line poco dopo mezzanotte.