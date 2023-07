Festa Patronale 2023, oggi sarà svelato il programma

Il Comitato Feste Giovinazzo ha indetto una conferenza stampa per oggi, mercoledì 19 luglio, alle ore 19:30, presso la sede della Pro Loco Giovinazzo nella suggestiva piazza Umberto I.La conferenza stampa ha lo scopo di illustrare il programma e le celebrazioni della Festa in onore di Maria SS. di Corsignano e le diverse iniziative ad essa connesse.Oltre ai vertici del nuovo Comitato Feste presieduto da Francesco Cassano, parteciperanno il Sindaco, Michele Sollecito, Cristina Piscitelli, assessora alle attività culturali, il parroco della Concattedrale, don Andrea Azzollini, e i rappresentanti della Pro Loco Giovinazzo.Interverranno anche alcuni artisti, che si esibiranno in alcune importanti date del programma, tra i quali spicca Raffaello Tullo della Rimbamband, e diverse associazioni locali.«Il tutto - ribadiscono dal Comitato - a testimonianza della sinergia in cui le diverse realtà cittadine stanno collaborando per la realizzazione del grande evento dell'estate giovinazzese, nell'esclusivo interesse del nostro territorio e della sua Santa Patrona».