Festa Patronale 2024: ecco chi allestirà le luminarie a Giovinazzo

«Con un piacevole e felice "Coup De Theatre" il Comitato Feste Giovinazzo si aggiudica la collaborazione della società artigianale da Scorrano!!».Con questo annuncio lo staff del presidente,ha annunciato l'affidamento dell'allestimento delle luminarie per la Festa Patronale agostana in onore di Maria SS di Corsignano.«L'accensione delle luminarie - anticipano dal Comitato Feste Giovinazzo -, ormai tradizione immancabile e molto sentita dalla cittadinanza, quest'anno avrà luogo, come di consueto aprendo le festività in onore della Santa Patrona prima del palio cittadino "Gamberemo". È Massimo Mariano a guidare l'omonima ditta che vanta, fortemente voluta e corteggiata dal Presidente Francesco Cassano e da tutto il direttivo del; una trentennale esperienza nel donare luce alle ricorrenze più svariate, come feste cittadine, inaugurazioni, sfilate e grandi eventi. Nasce, infatti, nel 1994, da un'antica arte e passione di famiglia.Mariano - spiegano dal direttivo giovinazzese - cura nel dettaglio gli allestimenti delle illuminazioni, realizzando vere e proprie installazioni artistiche, partendo da semplici disegni, con stupende fantasie di ricami e magie di luci. Quest'anno anche Giovinazzo si fregerà dell'opera dell'azienda che rappresenta un punto di riferimento non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, con la realizzazione di imponenti opere in Giappone, in Korea e negli ultimi anni a Valencia, in occasione della Fallas Di Malvarrosa».Infine quello che sembra un manifesto di intenzioni, dopo qualche polemica di troppo dello scorso anno: «La sinergia tra la tradizione e l'inventiva di maestri delle luminarie come Massimo Mariano e l'entusiasmo e la devozione del Comitato Feste Patronali Giovinazzo saranno, quindi, al servizio di Maria SS. di Corsignano e della città, per contribuire a rendere colorati, piacevoli e sensazionali i festeggiamenti in onore della Nostra Protettrice».Quest'anno, dopo l'assestamento ed un sottile filo che ha legato tradizione ed innovazione nella passata edizione, il gruppo di lavoro guidato da Cassano sta giocando d'anticipo, lavorando sin dai mesi invernali alla realizzazione di una Festa Patronale che si farà ricordare nel tempo. I giovinazzesi non aspettano altro.