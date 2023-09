Festa patronale, il 14 settembre la conferenza stampa di bilancio

Come è andata la Festa patronale 2023 in onore di Maria SS di Corsignano?Un bilancio sarà tracciato dal presidentee dal suo staff giovedì 14 settembre, alle 21.00, nella sede del Comitato Feste. Tanti gli apprezzamenti ricevuti, ma anche qualche perplessità, per esempio relativa alle luminarie (alcune delle quali ancora non sono state rimosse).Cassano e l'interonon si sottrarranno alle domande della stampa locale, anche per fugare qualche dubbio di alcuni cittadini. La Festa patronale in onore di Maria SS di Corsignano è "di tutti" ed il gruppo di lavoro che l'ha organizzata intende lasciare le porte aperte a quanti vorranno collaborare alla prossima festa. Tutto in perfetta trasparenza.