Festa Patronale, stasera si chiude con i Mop Mop e la serata dei giovinazzesi nel mondo

Si chiuderanno questa sera, mercoledì 23 agosto, i festeggiamenti a Giovinazzo in onore diSi parte alle 20.30 con un evento in onore dei giovinazzesi che da tutto il mondo continuano a seguire il culto della Vergine. Si tratta di un talk moderato da Agostino Picicco con alcuni rappresentanti dei tanti nostri conterranei emigrati in altri Paesi. Interverranno il sindaco Michele Sollecito ed il presidente del Comitato Feste, Francesco Cassano. Si tratta dell'ennesimo abbraccio che Giovinazzo tributerà in queste settimane ai suoi figli ed alle sue figlie che in tutto il mondo continuano a preservare un culto nato 900 anni fa.A seguire l'atteso concerto dei, una creazione di Andrea Benini, musicista, compositore, produttore, dj attivo nella scena musicale mondiale da oltre 15 anni. Appassionato di musica Afro-Americana, Benini è un instancabile osservatore e sperimentatore di suoni. Una novità assoluta proposta in piazza Vittorio Emanuele II. A seguire sarà Andrea Benini a proporre un dj set in cassa armonica, una scelta ardita ma forse per questo ancor più avvincente, voluta dal direttore artistico Giampaolo Sinesi.Si punta ad un pizzico di innovazione dopo tantissima tradizione. La Festa Patronale in onore di Maria SS di Corsignano si chiude col botto e questa volta non saranno fuochi pirotecnici.