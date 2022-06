Festa dell'orgoglio, Sollecito chiude la campagna elettorale in piazzale Leichardt

Sarà nuovamente tra la gente,, a chiudere la sua intensa campagna elettorale in vista del ballottaggio di domenica 26 giugno.Stasera, venerdì 24 giugno, il candidato di sette liste civiche moderate sarà ine non nella tradizionale piazza Vittorio Emanuele II, per essere maggiormente a contatto con la gente, in uno dei luoghi forse simbolo della rigenerazione urbana delle amministrazioni di cui è stato vicesindaco, un luogo che non esisteva prima dell'avvento delle Giunte guidate da Tommaso Depalma.- ha detto il candidato alla vigilia - alla presenza di amici amministratori e politici, come degna conclusione della campagna elettorale. Una serata dedicata a Giovinazzo ed alla sua ritrovata bellezza degli ultimi anni».L'appuntamento con gli elettori e tutti i cittadini e le cittadine liberi è fissato per le 21.00. Si chiude la campagna elettorale e si apre la strada verso le urne. Michele Sollecito ci crede grazie all'esperienza di chi sa cosa vuol dire amministrare.