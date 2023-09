Festa dell'Esaltazione della Croce: il programma a Giovinazzo

L', sotto la guida spirituale di, organizza la Festa liturgica dell'Il programma partirà quest'oggi, 12 settembre, con la presentazione del libro, curata dallo stesso padre vincenziano, dal titolo "Il Vangelo secondo don Milani" ultimo lavoro del diacono di rito bizantino Antonio Calisi. L'appuntamento è fissato in piazza Benedettine alle ore 20.00.Mercoledì 13 settembre, sul sagrato della chiesa di San Giovanni Battista, ancora in piazza Benedettine, sempre dalle ore 20.00, avrà luogo il rito vespertino "L'evento di Cristo - sub signo crucis". L'animazione sarà affidata alla Corale Polifonica di Giovinazzo, diretta dal M° di Antonio Dangelico.Giovedì 14 settembre, alle ore 19.30, nella chiesa di San Giovanni Battista si terrà la Festa dell'Esaltazione della Croce. Dopo la recita del Santo Rosario, ci sarà la santa messa officiata da padre Francesco Depalo. Infine la processione per la strade del centro storico.Chiusura del programma prevista per lunedì 18 settembre, quando alle 19.30, quando si terrà la celebrazione eucaristica officiata da padre Pasquale Rago, vicario della Concattedrale di Santa Maria Assunta, a memoria di San Giuseppe da Copertino.