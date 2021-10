Famiglie e attività commerciali penalizzate dal Covid: un avviso del Comune di Giovinazzo

Sono stati pubblicati sul sito del Comune due avvisi pubblici: il primo è relativo al pagamento del canone di locazione o delle utenze domestiche alle famiglie in difficoltà a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19; il secondo riguarda il pagamento del canone di locazione o delle utenze in favore delle attività commerciali ubicate sul territorio comunale, che direttamente hanno subito i provvedimenti restrittivi dell'esercizio dell'attività di impresa, con conseguenti perdite economiche a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19.Le domande devono essere presentate esclusivamente online collegandosi all'indirizzo: https://serviziadomanda.resettami.it/giovinazzo ed inserite sulla piattaforma online entro il«Dopo l'avviso per i buoni spesa, con queste ulteriori risorse intendiamo aiutare le famiglie in difficoltà a sostenere le spese di affitto o le spese per il pagamento delle utenze - spiega l'assessore alle Politiche Sociali,- La novità di questo bando riguarda l'inclusione, tra i soggetti potenzialmente beneficiari, di soggetti titolari di locazioni o di utenze di esercizi commerciali, lavoratori autonomi, titolari di impresa, etc».Tutti i dettagli dei bando sono disponibili ai seguenti link:Avviso 1, pagamento del canone di locazione o delle utenze domestiche: https://www.comune.giovinazzo.ba.it/index.php/atti-e-documenti/avvisi-pubblici/13485-stato-di-emergenza-covid-19-avviso-pubblico-per-il-pagamento-del-canone-di-locazione-o-delle-utenze-non-domestiche Avviso 2, pagamento del canone di locazione o delle utenze in favore delle attività commerciali ubicate sul territorio comunale: https://www.comune.giovinazzo.ba.it/index.php/atti-e-documenti/avvisi-pubblici/13486-stato-di-emergenza-covid-19-avviso-pubblico-per-il-pagamento-del-canone-di-locazione-o-delle-utenze-in-favore-delle-attivita-commerciali-ubicate-sul-terrritorio-comunale