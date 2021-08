Evasi dal carcere: si costituisce De Noja, si cerca ancora Arciuli

Si è costituito questa mattina il pregiudicato barese, di 28 anni, uno dei due detenuti evasi il 26 agosto scorso dal. Lo rende noto il difensore, l'avvocato, che ha accompagnato l'uomo negli uffici dellaper costituirsi. Dopo le formalità di rito, sarà riportato in cella.De Noja, scappato scavalcando il muro di cinta in un punto non sorvegliato, approfittando dell'ora d'aria (con lui il 22enne, nda), era in carcere dal 2017 con il fratello, anche questi rinchiuso a Trani, per una lunga serie rapine compiute ai danni di gestori di distributori di carburante nei rioni baresi di Palese e Santo Spirito ed in alcuni comuni della provincia di Bari, fra cuie Bitonto. Adesso dovrà rispondere anche del reato di evasione aggravata.È ancora ricercato l'altro detenuto evaso,, in carcere dal 2015 per l'omicidio di, ucciso il 24 marzo 2015 a Giovinazzo. All'epoca Arciuli era minorenne, fu arrestato con l'accusa di essere co-autore del delitto quando aveva 16 anni. Le ricerche si concentrano in particolare tra Bari e la provincia di Barletta, Andria e Trani.