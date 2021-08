Detenuti evasi a Trani, ricerche estese in tutta la Puglia

Proseguono le ricerche dei due detenuti evasi nel pomeriggio del 26 agosto scorso dal carcere di Trani. I poliziotti della, con il coordinamento della, stanno setacciando l'intero territorio regionale, ben oltre Bari, il nord barese e la sesta provincia.I due evasi, il 22enne, in carcere dal 2015 per l'omicidio di, ​ucciso il 24 marzo 2015 a Giovinazzo, ed il 28enne, in cella dal 2017 per rapina, sarebbero riusciti ad eludere la sicurezza del penitenziario ed a fuggire scavalcando il muro di cinta durante l'ora d'aria, verso le ore 14.50, prima di lanciarsi su un cumulo di rifiuti, che ha attutito la caduta, per poi superare il cancello principale e infine allontanarsi a piedi lungo via Andria.La, guidata da, ha aperto un'inchiesta e sta coordinando le serrate ricerche, estese a tutta la Puglia, nelle aree in cui gli evasi possono contare su agganci (i quartieri a nord del capoluogo e la Bat). Nelle ricerche, che si svolgono con pattugliamenti, posti di controllo, perquisizioni e attività info-investigativa, stanno fornendo ausilio anche gli uomini delledellee sono allertate tutte le forze dell'ordine.Il tutto mentre non si placano le polemiche: «Il muro di cinta era sguarnito e il poliziotto della sala regia ha dato subito l'allarme quando i due hanno scavalcato il muro - denuncia, segretario del-. È un'evasione annunciata, adesso è prioritario catturare gli evasi». Che potrebbero essere ovunque.