Evangelista Marzano è il nuovo comandante della Polizia Locale

La Polizia Locale di Giovinazzo ha un nuovo comandante: si tratta di Evangelista Marzano, barese di 51 anni. Il sindaco Tommaso Depalma, infatti, ha firmato il decreto con cui assegna il ruolo che è stato di Mimmo Camporeale all'ex comandante dei corpi di Trinitapoli, Turi e Adelfia.Una decisione assunta per la sua professionalità, la sua competenza e per la sua esperienza nel corpo della Polizia Locale, dove ha sempre dato prova di essere particolarmente operativo, prima a Trinitapoli (dal 2016 al 2017), poi a Turi (dal 2017 al 2018), infine ad Adelfia (negli ultimi 3 mesi del 2019).Il nuovo numero uno del Comando di via Cappuccini, che avrà il ruolo di maggiore, ha firmato un contratto di lavoro a tempo determinato, con incarico di funzionario di Polizia Locale, di categoria giuridica D e con posizione economica D2, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, salvo eventuale revoca anticipata.