Estate Giovinazzese, tutti gli eventi del fine settimana

Il cartellone completo per non perdersi nulla

Entra nel vivo il cartellone Estate a Giovinazzo 2024, varato dall'assessorato alla Cultura e Turismo guidato da Cristina Piscitelli. Anche in questo fine settimana ci saranno diversi eventi da seguire e noi vi presentiamo un riepilogo per evitare che possiate perdervi qualcosa. Ci sono appuntamenti per i più piccoli, a partire dai Touringames, il Palio dei piccoli, inizia "In ogni senso festival" e ci sono le visite guidate di "Tesori d'arte sacra". Non si può davvero mancare.Cittadella della Cultura - dalle 17.00 alle 19.00Corso base di tecnica presepiale della lavorazione dell'argillaa cura di AIAP GiovinazzoOratorio San Giovanni Paolo II - ore 18.00Touringamesa cura della Touring JuvenatiumChiesa Concattedrale e rettorie del centro storico"Tesori d'arte sacra" - visite guidatea cura del Museo Diocesano di MolfettaVedetta sul Mediterraneo - ore 19.30In ogni senso Festivala cura dell'associazione TraccePalazzo del Capitano"Gioca sano" - Serate di gioco ed intrattenimentoPiazze giovinazzesiGiochinatiuma cura de La plancia piena APS