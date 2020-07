Esenzione TARI 2020, c'è tempo fino al 15 settembre

CHI PUÒ RICHIEDERLO?



COME PRESENTARE LA DOMANDA ED I TERMINI

È stato pubblicato sul sito del Comune di Giovinazzo l'avviso per l'esenzione TARI per l'anno 2020.Sono esenti dalla tassa le sole utenze domestiche dei soggetti passivi, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)Per usufruire dell'esenzione occorre presentare apposita istanza compilata utilizzando il modello predisposto dall'Ente, che dovrà pervenire personalmente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) o inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it , a pena di esclusione, entro e non oltre ilLa richiesta di esonero deve essere presentata, a pena di esclusione, unicamente dall'intestatario dell'avviso di pagamento della TARI. L'importo complessivo della tassa dei soggetti ammessi all'esonero sarà definito d'ufficio e includerà anche la quarta rata con scadenza 28 febbraio 2021 non ancora emessa. Non saranno ammesse al beneficio le istanze pervenute oltre il termine di scadenza del bando ovvero intestate a soggetto diverso dall'intestatario dell'avviso di pagamento.Sarà predisposto apposito elenco in ordine crescente di valore ISEE che sarà pubblicato all'albo pretorio on line. Il modello dell'istanza è anche disponibile sul sito internet del Comune di Giovinazzo: www.comune.giovinazzo.ba.it nella sezione Bandi e Avvisi.