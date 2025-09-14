Michele Emiliano
Michele Emiliano
Politica

Emiliano: «Mai più nel centrosinistra ciò che abbiamo visto in queste settimane»

Ieri l'intervento del Governatore uscente alla Fiera del Levante. Il suo ultimo discorso dopo 21 anni ricco di stoccate alla sua area politica

Giovinazzo - domenica 14 settembre 2025
«Speriamo non si ripeta mai più nel centrosinistra ciò che abbiamo visto in queste ultime settimane».
Così Michele Emiliano nel suo ultimo discorso ad una inaugurazione della Fiera del Levante, il ventunesimo tra ruolo di sindaco e poi di Governatore regionale.

E proprio le tematiche elettorali hanno inevitabilmente tenuto banco in un discorso a braccio in larga parte. Emiliano ha ricordato quanto sia stato centrale nella crescita dell'area progressista a Bari e poi in Puglia il cambiamento delle strategie elettorali nel 2004.

«Un tempo - ha detto - nelle sezioni dei partiti di sinistra si diceva "tu no, non puoi stare con me", facendo intravedere un modo di far politica vetusto». Emiliano ha quindi rivendicato il suo metodo, che ha puntato a suo dire sulle competenze, sui curricula delle persone che ha coinvolto in questi anni nel suo percorso amministrativo: non l'appartenenza ideologica, ma la condivisione degli obiettivi.

Inevitabili dunque gli sguardi rivolti ad Antonio Decaro, per anni amico, che oggi invece gli ha chiesto un passo indietro. Per Emiliano il centrosinistra potrà vincere le elezioni per molto tempo se saprà sfruttare quella scia, evitando decisioni calate dall'alto degli uomini soli al comando che tanto male - sempre a suo dire - hanno fatto in passato.

«Quando siamo giunti sulla scena politica, non ve lo nascondo, guardavo con attenzione al metodo Tatarella, nella regione definita "l'Emilia nera", dove la sinistra non vinceva mai. E se avessimo detto allora che avremmo governato per 20 anni, ci avrebbero presi per pazzi», ha evidenziato il Governatore uscente.
Emiliano ha quindi auspicato un ritorno ad una unità reale, basata sui programmi e non tanto sui veti. E per fare questo, il Governatore uscente ha fatto appello alla collaborazione con altri enti, con le associazioni e con i sindacati che «scrostano i problemi e te li presentano in modo che gli uffici possano trovare poi soluzioni, importanti nel processo decisionale definitivo».

Infine i passaggi sui settori in cui migliorare in Puglia: attenzione alla vicenda ILVA, problema annoso dei rifiuti, capacità di gestire in maniera adeguata i flussi turistici ed uno sguardo all'agricoltura da tempo in ginocchio per la prolungata siccità.
Chiusura su Gaza, su una Fiera del Levante dedicata alla pace che in Medioriente stenta ad arrivare: «Io - ha detto Emiliano - non ci riesco proprio a metabolizzare questa tragedia ed a far finta di nulla forzandomi a dire qualcosa per non offendere nessuno».
  • Michele Emiliano
Sole e mare calmo nella seconda domenica di settembre a Giovinazzo
14 settembre 2025 Sole e mare calmo nella seconda domenica di settembre a Giovinazzo
Master ed Executive Master, due modi diversi di investire nel proprio futuro
13 settembre 2025 Master ed Executive Master, due modi diversi di investire nel proprio futuro
Altri contenuti a tema
Area metropolitana, i sindaci a Emiliano: «Chiediamo lo stato d'emergenza per rifiuti e roghi tossici» Attualità Area metropolitana, i sindaci a Emiliano: «Chiediamo lo stato d'emergenza per rifiuti e roghi tossici» Fissato per domani, 29 agosto, un confronto tecnico-operativo per la bozza del protocollo d'intesa
"Hey Sud", i giovani di EY incontrano Michele Emiliano Speciale "Hey Sud", i giovani di EY incontrano Michele Emiliano Il presidente della Regione Puglia ha ascoltato i giovani professionisti che, grazie a Ernst & Young, hanno trovato o ritrovato nella regione un punto di svolta
La Regione Puglia interrompe i rapporti con Israele "a causa del genocidio di inermi palestinesi" Attualità La Regione Puglia interrompe i rapporti con Israele "a causa del genocidio di inermi palestinesi" La nota di Emiliano: "Posizione assunta nei confronti del governo Netanyahu, non del popolo israeliano"
La Puglia approva la legge sull’omofobia: è la prima in Italia Attualità La Puglia approva la legge sull’omofobia: è la prima in Italia Emiliano: «Questa legge è un bel passo avanti»
Emiliano è salvo. Mozione di sfiducia respinta Emiliano è salvo. Mozione di sfiducia respinta Con 19 voti favorevoli, 31 contrari e due assenti, è stata respinta la proposta presentata dal centrodestra
La Commissione Antimafia convoca Emiliano per il 2 maggio Attualità La Commissione Antimafia convoca Emiliano per il 2 maggio Il Governatore ha chiesto lo slittamento per la votazione sulla fiducia in Regione Puglia
Il cordoglio di Michele Emiliano per la morte di Silvio Berlusconi Cronaca Il cordoglio di Michele Emiliano per la morte di Silvio Berlusconi L'ex Presidente del Consiglio si è spento ad 86 anni
G7 del 2024 in Puglia, Emiliano: «Faremo fare all'Italia bella figura» Attualità G7 del 2024 in Puglia, Emiliano: «Faremo fare all'Italia bella figura» Il presidente della Regione ha accolto con soddisfazione l'annuncio della Premier, rilanciando: «Saremo pronti alla massima collaborazione col Governo»
Tesori d'Arte Sacra gioca d'anticipo da questo fine settimana
13 settembre 2025 Tesori d'Arte Sacra gioca d'anticipo da questo fine settimana
Defender Giovinazzo C5, battesimo in Coppa della Divisione
13 settembre 2025 Defender Giovinazzo C5, battesimo in Coppa della Divisione
Vendola si candida e spiega: «Un pezzo di Puglia mi ha chiesto di tornare in pista»
13 settembre 2025 Vendola si candida e spiega: «Un pezzo di Puglia mi ha chiesto di tornare in pista»
SPI-CGIL ed ANPI Giovinazzo per la pace ed i diritti del popolo palestinese
13 settembre 2025 SPI-CGIL ed ANPI Giovinazzo per la pace ed i diritti del popolo palestinese
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 13 al 19 settembre
13 settembre 2025 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 13 al 19 settembre
Sollecito firma divieto di balneazione nei pressi del grampo
12 settembre 2025 Sollecito firma divieto di balneazione nei pressi del grampo
In quattro incappucciati, ma il piano salta. In fuga a mani vuote
12 settembre 2025 In quattro incappucciati, ma il piano salta. In fuga a mani vuote
Attività Storiche e Distretto Urbano del Commercio: Giovinazzo fa sul serio - VIDEO
12 settembre 2025 Attività Storiche e Distretto Urbano del Commercio: Giovinazzo fa sul serio - VIDEO
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.