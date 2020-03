Emergenza Coronavirus, la Polizia avverte: «Attenzione ai falsi annunci»

In alcuni condomini di Bari sono stati affissi degli avvisi in cui compare la falsa intestazione del, invitando le persone non residenti a lasciare le abitazioni e preannunciando controlli da parte delle forze dell'ordine.«Ai sensi dell'art. 650 del codice penale - è scritto sui volantini-truffa - si invitano gli eventuali non residenti di questo edificio. Le autorità svolgeranno controlli nei condomini e nelle abitazioni private. Si prega alla richiesta di presentare documento di identità con foto e specificato indirizzo di residenza e documento di locazione/contratto di affitto».In realtà, però, «si tratta di un'attività truffaldina - spiegano dallain un comunicato stampa -. Si ribadisce di non aprire la porta di casa a persone sconosciute e, in caso di dubbi, si invita a contattare immediatamente i numeri di emergenza delle forze dell'ordine».