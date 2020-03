Emergenza Coronavirus, il bollettino giornaliero delle attività comunali

NESSUN CASO DI CORONAVIRUS - ANCORA FAKE NEWS DAI SOCIAL

Vi riproponiamo il messaggio alla città del Sindacoapparso sui canali social alle 19.30.«Stamattina situazione più tranquilla rispetto a ieri, è stato un bene aver sospeso il mercato settimanale. Con la nostra polizia locale abbiamo fatto deiCapiamo bene che il decreto non prevede il divieto assoluto di uscire all'aperto per una passeggiata maè facile in alcuni punti della città incrociare gente e spesso ci si dimentica delle misure di sicurezza. Comportiamoci con disciplina e i risultati arriveranno».Segnalo che la Regione ha disposto la facoltà per le farmacie di operare anche a battente chiuso, questo sempre per precauzione. Ciò non significa che le farmacie chiudono. Mi preme anzi ringraziare tutte le farmacie che si stanno adoperando, d'intesa anche con i medici di base, per le consegne e domicilio.Sempre con provvedimento regionale sono stati sospesi gli interventi di assistenza domiciliare: ciononostante abbiamo provveduto e provvederemo ad assistere gli anziani e le persone prive di rete familiare o di assistenza con il servizio di emergenza attivato con la prima riunione del nostro COC. Ricordo che questo servizio (spesa a domicilio) sarà effettuato dagli operatori del SerMolfetta con il coordinamento dei servizi sociali. I numeri da chiamare per segnalare situazioni di bisogno e di assistenza sono sempre gli stessi:Continueranno, inoltre, le nostre chiamate di cortesia agli anziani che sono in carico ai nostri servizi».«Ieri mi ha scritto il presidenteassociazione che riunisce ristoratori, albergatori e commercianti) per chiedere interventi urgenti per aiutare il comparto che oggi di fatto non può operare per decreto. Dico subito che(sospensione versamenti, premi assicurativi, moratorie estese ai prestiti ecc.). A livello comunaleAnci ed Ifel sono al lavoro su questi temi perché come potete ben capire il problema riguarda tutti i Comuni d'Italia. Una cosa è certa: non lasceremo indietro nessuno, da questa fase emergenziale ne usciremo tutti insieme.Rispondo anche sul tema sanificazione rassicurando tutti: siamo già al lavoro per una calendarizzazione strutturata degli interventi straordinari di sanificazione».Per oggi è tutto, facciamoci forza e coraggio, presto questo incubo sarà alle nostre spalle».