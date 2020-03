Emergenza Coronavirus a Giovinazzo, il bollettino serale del Sindaco

SANIFICAZIONE

I CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE

IL DECRETO "CURA ITALIA"

Vi proponiamo il bollettino delle ore 20.00 sull'emergenza Coronavirus diramato dal Sindaco Tommaso Depalma. Nessun caso di positività a Giovinazzo al momento, mentre ce n'è uno a Molfetta ed un altro a Terlizzi. Entrambi i pazienti sono ricoverati al Policlinico di Bari, ma sono in discrete condizioni.«Oggi abbiamo lavorato per dare esito agli interventi di sanificazione che avevamo messo in cantiere. In particolare oggi abbiamo coordinato la sanificazione del territorio comunale. L'intervento verrà realizzato domani a partire dalle 21.00 da ben 20 agricoltori che con grande senso civico si sono resi disponibili all'operazione con mezzi adeguati e con gli opportuni accorgimenti per la buona riuscita. La città è stata divisa in 6 zone la cui sanificazione sarà operata dagli agricoltori. Il centro storico sarà sanificato da Angelo Fiorentino (ditta D. & D.) che ha anche voluto donare gratuitamente il prodotto disinfettante per l'intervento su tutto il territorio. Un bellissimo esempio di altruismo, gioco di squadra e senso di appartenenza! A loro va il nostro ringraziamento sentito in questo momento così difficile. Accolgo l'occasione per ringraziare al contempo tutti gli operatori ecologici che in questo periodo non possono restare a casa e che stanno garantendo a noi tutti la consueta pulizia delle strade e la raccolta dei nostri rifiuti.Stasera avrà luogo anche la sanificazione del Palazzo di Città e del Comando di Polizia Locale. Dopo aver effettuato la sanificazione dei due Palazzetti ci rimane da effettuare la sanificazione degli ambienti scolastici (già programmata ma rinviata a causa della sospensione delle attività) del Campo Sportivo e di altri ambienti che programmeremo a breve.Oggi la nostra Polizia Locale ha effettuato ben 33 controlli e 2 denunce per spostamenti ingiustificati. Continueremo a monitorare il territorio anche se dopo ben 7 giorni di avvisi ed appelli dovrebbe essere chiara la drammaticità della nostra situazione.In tanti mi hanno sollevato il problema della raccolta differenziata: solo per l'indifferenziato è possibile sino al 3 aprile (salvo proroghe del periodo emergenziale) esporre le sole buste. È invece obbligatorio esporre i mastelli per gli altri rifiuti (organico, carta e vetro). Va da sé che l'unico modo per garantire la corretta igiene è pulire e disinfettare il mastello prima di riporlo in casa, questa è un'operazione che ognuno di noi può fare con opportuna diligenza.Abbiamo riassunto in alcune semplici grafiche i numeri da chiamare durante questa emergenza. Abbiamo anche riassunto l'elenco degli operatori (pizzerie, farmacie ecc.) che si sono resi disponibili alle consegne a domicilio nel rispetto delle misure di sicurezza previste per legge. L'elenco è aperto, altri operatori eventualmente esclusi da questo elenco possono segnalare la loro disponibilità in privato su questa pagina e provvederemo ad aggiornare.A livello sovracomunale segnalo che oggi è stato varato dal governo il decreto "Cura Italia" che ci apprestiamo a leggere con attenzione per capire come affrontare la crisi economica che questo periodo di emergenza ci sta imponendo. Inoltre stamattina è stato presentato il piano ospedaliero della Regione Puglia per l'emergenza Covid-19» (di entrambi i provvedimenti potete leggere sulla nostra testata giornalistica).