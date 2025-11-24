Seggi aperti fino alle 23.00. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Attualità

Elezioni regionali, l'affluenza definitiva a Giovinazzo

Iniziate le operazioni di spoglio delle schede

Giovinazzo - lunedì 24 novembre 2025 15.08
Si sono concluse alle ore 15.00 le operazioni di voto per le elezione del presidente e del consiglio della Regione Puglia. A Giovinazzo ha votato il 45,12% degli aventi diritto, mentre nel 2020 il dato definitivo era stato del 55,61%. Meno della metà degli elettori si è recato alle urne, un dato sempre più inquietante.
