Elezioni regionali, l'affluenza definitiva a Giovinazzo

Giovinazzo - lunedì 24 novembre 2025
15.08
Si sono concluse alle ore 15.00 le operazioni di voto per le elezione del presidente e del consiglio della Regione Puglia. A Giovinazzo ha votato il 45,12% degli aventi diritto, mentre nel 2020 il dato definitivo era stato del 55,61%. Meno della metà degli elettori si è recato alle urne, un dato sempre più inquietante.
