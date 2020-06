Elezioni regionali, la soddisfazione di Marcello Gemmato per le candidature

«In bocca al lupo ae a Francesco Acquaroli, entrambi candidati alle regionali, rispettivamente per la Puglia e per le Marche, a guida della coalizione di centrodestra».Inizia così una brave nota di un soddisfattissimo, deputato terlizzese die da anni leader cittadino della destra.«La lungimiranza di Giorgia Meloni nell'individuare le migliori scelte per vincere, insieme ai leader dei partiti alleati - commenta ancora Gemmato -, saràsia in termini di consenso sia in termini di qualità dei programmi. In particolar modo in Puglia da anni attendevamo questo momento, sono certo che Raffaele Fitto porterà il centrodestra alla vittoria e saprà porre rimedio a quindici anni di disastri in tema di sanità, agricoltura, lavoro, creati dai governi regionali di centrosinistra».Con la candidatura alla presidenza di Ivan Scalfarotto per Italia Viva, Più Europa ed Azione, che potrebbe sottrarre voti al bacino elettorale di Michele Emiliano, la candidatura del parlamentare salentino, già Governatore pugliese, sembra poter rimescolare le carte sul tavolo di una partita che solo ora entra nel vivo. E nulla sembra più scontato.