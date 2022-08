Elezioni, Michele Abbaticchio candidato alla Camera: «Sono legato a questa terra»

«Il vostro Sindaco lo sa, abbiamo intercettato finanziamenti comunitari e nazionali per oltre 6 milioni e 300mila euro a Giovinazzo: dal Centro di integrazione sociale polifunzionale per anziani San Francesco alla riqualificazione urbana dell'area mercatale. Sono "calato" dal basso delle nostre terre».Parla, già Sindaco di Bitonto e delegato metropolitano di Antonio Decaro per la pianificazione strategica. Candidato al nostro collegio uninominale per la coalizione di centrosinistra (PD, Più Europa, Impegno Civico, Sinistra Italiana, Verdi)«Indubbiamente credo sia un vantaggio essere residente di uno dei nostri Comuni del collegio uninominale in cui sono candidato. Grazie poi all'esperienza politica (svolta a titolo gratuito) in Città metropolitana di Bari ho avuto il privilegio di conoscere Giovinazzo, le problematiche del suo contesto sociale e le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche che mi hanno legato particolarmente a questa terra. Ne sono affascinato sin da ragazzino».«Ogni terra ha la sua storia e quest'ultima va interpretata. Io ho la fortuna di conoscere la macchina amministrativa per via della mia professione (dirigente pubblico) e questo mi ha aiutato a capire quali meccanismi spesso rallentano azioni politiche e civiche. Non è facile perché la competenza si acquisisce sul campo ma anche con studio e passione».«Gli Enti locali hanno alcuni problemi comuni come le mafie, la cronica carenza di personale in pianta organica che compromette la qualità dei servizi ai cittadini, la carenza di case a basso costo e la sicurezza urbana. Occorre intervenire con misure del Governo centrale che non si limitino a dare soldi ma ad accompagnare i nostri Sindaci a concretizzare i risultati. Con i fondi PNRR, per esempio, stiamo rilevando come il problema principale sia pubblicare l'appalto per spenderli. Manca personale a tutti i livelli: polizia locale, funzionari tecnici ed amministrativi, etc. Chiediamo tasse ma a volte non distribuiamo servizi».che intervengano sui problemi che abbiamo descritto prima ma starei attento alla, con particolare attenzione alle croniche metodologie che ci rendono complicato il passo alla stessa velocità dei territori del Nord.Inoltre, ritengo improcrastinabile intervenire per garantire opportunità di lavoro nel libero mercato a tutti coloro che versano in uno stato di precarietà sociale:nonostante le imprese le cerchino disperatamente. Antonio Decaro, per esempio, a livello locale ha lanciato l'iniziativa di Porta Futuro (che sta per aprirsi in ogni comune metropolitano con il mio coordinamento) per mettere una pezza a questa carenza di rilievo nazionale.Da ultimo, è diventato drammatico il mancato sistema, ormai diventate strumento preferito dai pusher locali per via dell'assenza di obbligo di targa e assicurazione: parliamo di mezzi che, modificati illegittimamente, arrivano alle stesse velocità dei nostri vecchi motorini degli anni 80. Ora basta davvero».Mi preoccupa che i nostri figli non abbiano, tra le materie obbligatorie, lo studio della memoria e dell'impegno delle vittime di mafia. Mi preoccupa che le strutture degli Istituti scolastici e professionali non siano ancora a livelli accettabili in tanti casi. Mi preoccupa che il personale docente meritevole non sia valorizzato con strumenti legislativi adeguati e che il collegamento con il mondo delle imprese sia una chimera. Occorre l'istituzione di una task force nazionale che coordini un piano di risanamento manageriale dell'intero sistema ascoltando Sindacati ed esperti del mondo del lavoro».«No, penso che siamo sfiduciati da una legge elettorale imbarazzante e da un momento drammatico su tutti i fronti: vedi l'aumento delle bollette e del costo della vita in generale. Con Antonio Decaro ho scelto di mettermi difronte al giudizio del popolo nel collegio uninominale, dove conta ancora qualcosa la preferenza su un nome e cognome. Ed il mio racconta una vita che i Comuni del collegio possono giudicare perché questa vita si è sviluppata qui, in queste terre. È difficile, i pronostici nazionali sono tutti contrari. Ma se la Storia fosse già scritta dai sondaggi politici non avrebbe senso il confronto. Ed io ho scelto il confronto e la strada più dura (che spesso è la più giusta)».«Chi vorrà votarmi credo lo faccia perché può verificare facilmente chi sono e cosa faccio, come mi sono comportato e le mie competenze perché vivo vicino a voi. Per Giovinazzo ho lavorato con Antonio Decaro e abbiamo vinto 6.364.100 euro per realizzare opere proposte dal vostro Sindaco, come il Greenway pedonale (500.000 €), la riqualificazione architettonica e funzionale dell'agorà polifunzionale in zona Pala Pansini (450.000 €), la riconversione del percorso pedonale di collegamento dell'area residenziale pubblica di via Firenze con rifunzionalizzazione dell'area a verde pubblico di via Papa Giovanni XXIII (614.100 €), il centro di integrazione sociale polifunzionale per anziani San Francesco (3.000.000 €), il recupero della villa comunale (500.000 €), la riqualificazione urbana dell'area mercatale (200.000 €), la casa delle culture (500.000 €) e la rigenerazione del sito in prossimità di via sottotenente Devenuto attraverso interventi di riqualificazione dell'immobile adibito a palazzetto dello sport, con adeguamento alla normativa CONI (600.000 €). Abbiamo aiutato il vostro Comune e abbiamo vinto insieme. Continuerò a darvi una mano qualunque sia l'esito elettorale».