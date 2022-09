Elezioni politiche: l'affluenza a Giovinazzo alle ore 12.00

Il dato ministeriale conferma una percentuale in linea con il 2018

Iniziano a fluire i primi dati sull'affluenza per le elezioni politiche che si terranno in Italia quest'oggi, domenica 25 settembre, sino alle ore 23.00.A Giovinazzo, alle ore 12.00, ha votato il 20,93% degli aventi diritto, lo 0,16% in meno rispetto alle consultazioni del 2018, quando alla stessa ora aveva votato il 21,09%.Il prossimo rilevamento sarà effettuato alle ore 19.00.