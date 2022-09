Abbaticchio cita Vassallo: «Sono i paesi che fanno il Paese»

Nella serata di ieri la comunità deldi Giovinazzo ha ospitato nella sua sede di piazza Vittorio Emanuele II, già sindaco di Bitonto per due mandati, candidato al collegio uninominale Puglia 4 nelle elezioni del 25 settembre.Con il segretario cittadinos'è parlato di lotta alla criminalità organizzata, di pari opportunità, di solidarietà, di politiche giovanili, di ambiente. Si è parlato di idee e di progetti concreti per i prossimi anni. In giorni difficili come quelli che l'Italia sta affrontando, è importante, secondo i Dem, non smettere di credere nel futuro e nella democrazia.«Una democrazia che per funzionare - si legge in un post del Pd pubblicato sulla propria pagina Facebook - ha bisogno di buona politica, non di nomi calati dall'alto che tentano di colpire con la loro potenza mediatica, ma di persone che conoscono il proprio territorio, che lo amano e che da anni lavorano per renderlo migliore.».Perché in fondo, come ha detto Abbaticchio prima di andar via, citando, il sindaco pescatore, ucciso a colpi d'arma da fuoco, la notte del 5 settembre 2010, ad Acciaroli, una frazione di Pollica,