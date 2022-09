I risultati a Giovinazzo alla Camera dei Deputati

CAMERA DEI DEPUTATI - I RISULTATI A GIOVINAZZO

Di seguito i risultati delle elezioni politiche a Giovinazzo per quel che concerne la Camera dei Deputati. La cittadina adriatica era inserita all'uninominale nel collegio Puglia 04. Il primo partito è il Movimento 5 Stelle che ottiene il 25,38% delle preferenze, ma viene eletta Rita Dalla Chiesa di Forza Italia, espressione del centrodestra unito che arriva al 35,85%. Fratelli d'Italia ha ricevuto 1.934 consensi per una percentuale del 22,02.FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI - 1.934 22,02%FORZA ITALIA - 1.016 11,57%LEGA PER SALVINI PREMIER - 326 3,71%NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC - 30 0,34%PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA - 1.651 18,80%ALLEANZA VERDI E SINISTRA - 572 6,51%+EUROPA - 232 2,64%IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO - 68 0,77%MOVIMENTO 5 STELLE - 2.229 25,38%AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA - 408 4,65%ITALEXIT PER L'ITALIA - 114 1,30%BELLOMO DONATELLA - 111 1,16%ITALIA SOVRANA E POPOLARE - 101 1,15%DE RAZZA SABINO - 107 1,12%UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS - 101 1,15%