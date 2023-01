2 foto Due tartarughe spiaggiate sulla costa Giovinazzo, una non aveva la testa

spiaggiate sulla riviera di Giovinazzo - a nord e a sud -, ma in un caso i volontari delhanno recuperato il carapace di un esemplare di caretta caretta ormai priva di vita, la tartaruga marina più comune del mar Mediterraneo, fortemente minacciata e considerata ormai a rischio estinzione, senza la testa.A denunciare l'accaduto, tutt'altro che inedito a queste latitudini (episodi simili sono avvenuti nel 2019 e nel 2021), è stato il, che attraverso il dirigenteha spiegato anche i motivi alla base della macabra decapitazione. Secondo l'ambientalista, all'origine, almeno stavolta, non ci sarebbero dei riti messi in atto dai pescatori, ma l'altrettanto macabro rituale della testa di animale decapitata per farne un vero cimelio.E se nel primo caso, avvenuto in località Trincea, sul lungomare Marina Italiana, ad essere rinvenuta è stata una tartaruga,per(secondo i primi rilievi effettuati dal personale arrivato sul posto, la tartaruga potrebbe essere morta annegata, oppure con un'embolia, perché questi animali finiscono accidentalmente nelle reti da pesca), è sul secondo che si focalizza l'attenzione del personale delLa testuggine ritrovata nelle immediate vicinanze dell'ex marmeria Barbone, verso Santo Spirito, molto più piccola della precedente - con un carapace di- non aveva la testa. Pare che sia un rito portafortuna dei pescatori tagliare la testa alle caretta caretta che rimangono intrappolate nelle loro reti, «ma almeno in questo singolo episodio - ha detto Salvemini - qualcuno ha deciso di portarla via, dopo averla decapitata, per farne».Col coordinamento dei volontari dele il supporto dei militari dell, degli agenti dellae del personale veterinario dell', la carcassa del rettile marino, in avanzato stato di decomposizione come quella trovata alla Trincea, è stata recuperata: sarà inviata agli organi competenti, che svolgeranno i dovuti accertamenti sulle cause della morte, e poi sarà smaltita.«La trachea ha subìto un taglio perfetto che si può fare usando un coltello», conclude Salvemini. «- ricorda -, come il carapace, la testa oppure altro». Non è difficile, d'altronde, imbattersi in case addobbate con vari cimeli animali di dubbia provenienza.