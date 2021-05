Due miliardi per le aree interne, Galizia (M5S): «Siamo molto soddisfatti»

«Siamo molto soddisfatti di apprendere che il Ministero per il Sud ha messo in campo un piano organico di investimenti che porterà nelle Aree interne del nostro Paese non meno di».Lo ha dichiarato la giovinazzese, capogruppo del M5S in commissione Politiche Ue alla Camera.«Quello delle Aree interne è un tema - ha aggiunto - particolarmente caro al MoVimento 5 stelle e su cui ci siamo sempre spesi con energia ed entusiasmo. Oggi il Ministero per il Sud, in risposta a un'interpellanza urgente, ha fornito dei dati assolutamente positivi: nel PNRR sono previsti 830 milioni per realizzare infrastrutture sociali e presidi sanitari nei piccoli Comuni. Ulteriorisaranno impiegati per interventi su strade provinciali incluse nelle Aree interne».«Ci è stato assicurato poi che il lavoro svolto dal precedente esecutivo sarà valorizzato dal momento che i 310 milioni stanziati per il 2020 saranno finalizzati per rafforzare le Aree interne esistenti e per costruirne di nuove. Il Ministero si è anche impegnato a completare l'aggiornamento della mappatura delle aree e a semplificare quanto prima le procedure», ha concluso Galizia.