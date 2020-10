Due giorni di eventi per ospitare il Giro d'Italia a Giovinazzo

VENERDÌ 9 OTTOBRE

SABATO 10 OTTOBRE

Due giorni di eventi si terranno prima e dopo la partenza della tappa Giovinazzo-Vieste del Giro d'Italia 2020, che partirà da piazza Vittorio Emanuele II alle 11.30.Il primo appuntamento per appassionati e cittadinanza tutta è fissato per le 19.00 di questa sera, venerdì 9 ottobre, quando in piazza Sant'Agostino saranno inaugurati i luoghi cosiddetti "d'inciampo" sulla greenway cittadina alla presenza delle massime autorità cittadine e di Paolo Bettini (situazione Covid permettendo), ex ct della nazionale di ciclismo ed olimpionico.Un'ora più tardi, alle 20.00, in Sala San Felice, spazio alla cultura con presentazione del libro: "Concatenati. Vite in bicicletta" di Agostino Picicco (SECOP Edizioni), alla quale parteciperanno anche lo stesso Bettini, il Sindaco Tommaso Depalma, nonché l'Assessore alla Cultura e Turismo, Cristina Piscitelli. Tra gli ospiti l'eccellente Mario Sicolo, giornalistam direttore di DaBitonto e direttore della collana "Sotto i riflettori della parola". Modera ed introduce Raffaella Leone di SECOP Edizioni.Sin dal venerdì sera il Gruppo RCS, organizzatore della Corsa rosa, allestirà in piazza Vittorio Emanuele II il villaggio del Giro. Poi sabato mattina ci sarà la partenza, preceduta dal rito del riconoscimento dei ciclisti. Alle 11.30 partenza prevista dal perimetro dell'agorà giovinazzese all'altezza della Banca Popolare di Bari, da dove i ciclisti imboccheranno il Lungomare Marina Italiana per poi riprendere la ex strada statale 16 adriatica e dirigersi verso Molfetta. La carovana attraverserà anche Bisceglie, Trani e Barletta.Chiusura degli eventi dedicati al Giro d'Italia sabato 10 ottobre alle 20.30, quando in piazza Vittorio Emanuele II si terrà lo spettacolo musico-teatrale "Banda&Friends" a cura della Scuola Comunale Musicale "Filippo Cortese" di Giovinazzo, sponsorizzato da Lugo Terminal Spa.