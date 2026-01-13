Dongk Sushi 888 apre a Molfetta: l’incontro tra Oriente e tradizione italiana

A Molfetta apre le porte Dongk Sushi 888, un nuovo ristorante che porta in tavola una proposta originale, frutto dell'incontro tra culture culinarie diverse, unite da un unico valore condiviso: il rispetto per la tradizione e la qualità delle materie prime.Situato in Via Antichi Pastifici B8 (ex Blue Dancing, di fronte al Pienza Megastore), il locale sorge in una posizione strategica della zona nord di Molfetta, facilmente raggiungibile anche dalle città limitrofe. Un'area comoda, ricca di attività commerciali e con ampia disponibilità di parcheggio, pensata per offrire un'esperienza senza stress già dall'arrivo.La proposta gastronomica di Dongk Sushi 888 si basa sulla formula "all you can eat", con un menù che spazia dal sushi creativo alle specialità asiatiche: un'idea pensata per soddisfare gusti diversi e favorire la convivialità, permettendo a ogni commensale di trovare il proprio piatto ideale, senza rinunciare alla qualità.In collaborazione con chef locali si sta organizzando l'inserimento di piatti tipici della cucina italiana.Il ristorante propone costi fissi con pranzo a 17,90 euro e cena a 26,90 euro in un locale con oltre 150 posti a sedere proponendo musica in sottofondo o live.A completare l'esperienza, un'atmosfera moderna e accogliente, pensata per cene tra amici, pranzi di lavoro o momenti da condividere in famiglia, magari in una pausa pranzo durante una giornata di shopping o una gustosa e abbondante cena a fine giornata.Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3274339247.