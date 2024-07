Un nuovo inizio della trattoria Buen Vivir al lido Bahia di Molfetta

Un nuovo inizio per la trattoria, che quest'anno si è trasferita al, portando con sè tutti i concetti valoriali dellache già contraddistinguevano l'attività nella vecchia location. Non sono cambiati neanche l'arredo e l'atmosfera, che adesso si arricchiscono di una grande area all'aperto dove cenare sotto le stelle.Il Buen Vivir si è sempre caratterizzato per il, che si può riassumere in "". Anche nella nuova collocazione l'attività è prossima al mare, a pochi metri dalla battigia. Chiunque visita questo luogo rimarrà colpito dall'atmosfera che si respira e troverà tutto lo staff della vecchia location sia in cucina, che in pizzeria, che nel personale in sala.È come ritornare tra amici che non si sono mai allontanati: tutte quelle relazioni instaurate, negli anni, con i clienti si continuano a mantenere. "Abbiamo avuto anche un, che prima non frequentava il locale, e siamo molto contenti della risposta che abbiamo avuto sin dal primo giorno, tutti i clienti ci hanno seguito e il loro grado di soddisfazione lo si vede dalle recensioni e dai messaggi che riceviamo quotidianamente" – dichiarano, titolari dell'attività - questi complimenti ci riempiono di gioia e ci spingono a continuare a lavorare con serietà, professionalità ed entusiasmo affinché il Buen Vivir rimanga un luogo non solo per mangiare, ma soprattutto dove potersi rilassare, godendo del tempo tra relax, tranquillità e buona cucina».Per maggiori informazioni e prenotazioniBuen VivirContrada torre rotonda, Molfetta (BA), 700560803384569