Donazione sangue, l'AFP Giovinazzo dà l'esempio

IL PENSIERO DELLA DIRIGENZA AFP

I PENSIERI DEI DUE HOCKEISTI DELL'AFP FABIO CAMPOREALE E OTTAVIO DANGELICO

"Lo sport è salute, donare è vita" è uno slogan affisso sulla porta dell'associazioneQuanto mai attinente questo pensiero si abbina alla giornata di donazione del sangue di sabato 11 settembre, organizzata dallasede cittadina intitolata a "Luigi Depalma", gruppo guidato dal presidenteLa mattinata è stata molto proficua se pensiamo che quaranta donatori si sono recati nella sede sita in Via Marconi n. 9.La mattinata di donazione è stata coordinata bene grazie al lavoro dei volontari Fratres, dello staff medico ed infermieristico del Policlinico di Bari guidato dalla dott.ssa Angela Tullo, tutto si è svolto nel rispetto delle norme anti-Covid.In questa giornata, da noi seguita con particolare attenzione, è stato messo in campo un connubio perfetto tra associazioni perché la Fratres ha ospitato una parte dei componenti della squadra di hockey su pista dell'AFP Giovinazzo. Presenti in via Marconi il presidente ed allenatore Dino Camporeale, il vicepresidenteche è anche numero 2 regionale della FISR (Federazione Italiana sport rotellistici), la segretaria Francesca Depergola, l'attaccante Fabio Camporeale e il portiere Ottavio Dangelico, due giocatori della squadra under 19, che a Forlì vinse i campionati nazionali 2020/2021. Nelle prossime giornate di donazione del sangue, il sodalizio biancoverde parteciperà con altri piccoli gruppi per dare il proprio contributo.La presenza e partecipazione dell'AFP è stata di grande esempio per la comunità cittadina e per noi è segno di espressione della sensibilità sociale da loro attuata.Ci preme ringraziare tutti i donatori ritratti nelle nostre fotografie che si sono resi disponibili a lasciare traccia del momento in cui hanno donato il sangue compiendo un gesto apprezzabile dal quale prendere esempio.Per il presidente dell'AFP, guida delle squadre dai piccoli ai grandi,, si è trattato della prima donazione dal grande valore sociale. «Sport e donazione del sangue per me camminano di pari passo perché veicolano un messaggio di altruismo - ci ha detto il presidente -. Noi cerchiamo di dare emozione con lo sport e contemporaneamente rispetto per chi ha bisogno. Colgo l'occasione per rivolgere il mio appello: tutti quelli che possono donare, lo facciano perché ho provato un'emozione e soddisfazione nel sentirmi utile; vorrei che lo facessero tutti».Il vicepresidente Sabino Dangelico ha sottolineato quanto sia stato perfetto il connubio tra sport e sociale; a suo parere le donazioni andrebbero sensibilizzate ancora di più.«Con la nostra partecipazione alla giornata della donazione è stata trasmessa la nostra passione di donatori, io sono donatore dal 1990 - ci ha detto Sabino Dangelico -. La speranza è che qualcuno possa seguire questa nostra buona azione ed avvicinarsi alla Fratres. La buona visibilità di cui godiamo in campo nazionale mi auguro sia di esempio per i tifosi, per chi ci segue e per chi non sa quanto sia importante donare e quanto abbia significato questo dono, prezioso atto di altruismo verso chi ha bisogno. Molti non sanno che - ha proseguito il vicepresidente AFP - una sacca di sangue può salvare una vita. Io e la mia squadra proseguiremo in questo impegno continuando a seguire la campagna di sensibilizzazione. L' alimentazione seguita con cura e il benessere psicofisico sono fondamentali per tutti e maggiormente per i nostri atleti: lo sport e la buona salute devono camminare a braccetto. Posso già anticipare che metteremo due striscioni Fratres nel PalaPansini per suggellare questa unione».In questo primo incontro tra i giocatori dell'AFP Giovinazzo, giovani campioni dell'hockey cittadino, e l'associazione Fratres, abbiamo conosciuto ed incontrato due degli atleti apripista, in riferimento alla donazione perché entrambi alla prima esperienza.«Questo di oggi è un gesto che ha un significato molto importante per me - ha affermato il diciottenne Fabio Camporeale -. Credo che sia opportuno invogliare le altre persone a donare. Un messaggio per i miei amici: siete in tanti a seguirci durante le partite e ci date grande supporto con la vostra attenzione, venite qui alla Fratres e seguite il nostro esempio per essere di aiuto agli altri».Anche il giovane Ottavio Dangelico, anche lui diciottenne, ha rivolto un pensiero ai tifosi: «Mi auguro che il mio gesto di altruismo sia di esempio per gli altri ragazzi per incrementare le donazioni e creare un rinnovamento generazionale alla Fratres- ha affermato. Alla fine non costa nulla donare, chi è in buona salute lo faccia per aiutare il prossimo».Noi di GiovinazzoViva abbiamo vissuto una bella esperienza nella sede associativa della Fratres e ringraziamo sia l'AFP sia i donatori oltre a tutto il personale per la disponibilità mostrata.