Donazione del sangue: serata in musica a Giovinazzo con i Forjay

Ogni anno durante la stagione estiva, che ci distrae per il clima dato dalle vacanze, puntualmente, si presenta il problema dell'emergenza sangue. Anche in questo periodo i sanitari e i responsabili dei centri trasfusionali hanno lanciato il loro urgente appello: «È necessario trovare donatori di sangue, la situazione è molto grave , pensiamo ai bambini con talassemia, a chi deve sottoporsi a urgenti interventi chirurgici. Se non c'è sangue non c'è vita».L'associazione Fratres, sede di Giovinazzo, ha risposto a quest' appello e ha organizzato un concerto per sensibilizzare la gente alla donazione di sangue, rimarcando l'appello relativo i centri trasfusionali che sono in affanno per carenza di sangue, stanno sollecitando sempre di più a cercare donatori.Il momento di incontro con la musica in un'atmosfera a carattere sociale si terrà martedì 23 agosto e avrà quali protagonisti i: Simone Cesaro "Whitesoldier" (voce-fondatore della band), Nicola Monti (basso e programmazioni audio-video), Gianluca Spedaletti (chitarra), Marco Del Gobbo (batteria). Il concerto si terrà in piazza Vittorio Emanuele alle ore 21.00. L'iniziativa è promossa dalla Fratres e da "Le note del dono" perché la band impegnata nella serata musicale è vicina all'associazione con grande sensibilità ed attenzione. La band muove i suoi passi a partire dall'estate del 2013 ed esprime la volontà di mettere nero su bianco la propria vita, la scelta di vivere la musica come possibilità d'incontro, come mezzo per creare presupposti di pace, di speranza e di risveglio interiore. Dalla fusione delle loro diversità artistiche e musicali vien fuori la miscellanea tra e pop elettronica, note di rap, emozioni del cantautorato che racchiude un linguaggio unico in un sound intriso di colori e sfumature ricche di significato. Lo stesso senso e significato lo trasmetteranno sul palco a Giovinazzo, ospiti che daranno la loro testimonianza in merito alla donazione del sangue. Il concerto è inserito nel "Resilienza tour" che racchiude la musica, tante storie e una volontà : ricominciare.Con questo concerto lasi augura di trovare donatori già per, giornata di donazione. A ogni nuova donazione prenotata sarà dato in omaggio un gadget. Oltre al 28 agosto le altre giornate di donazioni si terranno domenica 11 e lunedì 19 settembre. La sera del 23 agosto in piazza sarà allestito uno stand informativo. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla sede della Fratres sita in via Marconi n. 9, chiamando il numero 080- 3947733