Domenica mattina con piogge consistenti su Giovinazzo

DOMENICA 12 MARZO

Domenica mattina con piogge, a tratti anche consistenti, su Giovinazzo. Col trascorrere delle ore il cielo diverrà completamente sereno e le temperature massime toccheranno i 14°, in discesa rispetto alle giornate precedenti. Mare mosso, con moto ondoso in aumento.Pomeriggio soleggiato e serata stellata, quando la colonnina indicherà valori termici tra 8 e 9°, in discesa per via di correnti sostenute da quadranti nord-occidentali. Umidità al 79% e minime della notte mai sopra i 7°.Bel tempo lunedì e martedì sono attese punte di 20°.SOLE - Sorge: 6:09, Tramonta: 17:55LUNA - Leva: 23:19, Cala: 8:24 - Gibbosa calante