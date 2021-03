Domenica delle Palme: tutti gli orari delle celebrazioni a Giovinazzo

Gli ingressi in chiesa saranno contingentati per l'emergenza sanitaria in corso

Nonostante l'emergenza sanitaria in corso e gli ingressi necessariamente contingentati per non favorire il contagio da Sars Cov2, la comunità cattolica di Giovinazzo festeggerà quest'oggi, 28 marzo, lasolennità che apre la Settimana Santa e con cui si ricorda l'entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme. Il racconto dell'ingresso di Cristo è presente in tutti e quattro i Vangeli, ma ciascuno di essi propone qualche variante: quelli di Matteo e Marco, ad esempio sono gli scritti che raccontano che la gente avrebbe sventolato rami di alberi, o fronde prese dai campi, mentre Luca non ne fa menzione e solo Giovanni scrive realmente di palme.Tanti gli appuntamenti liturgici di questa giornata, quindi, che noi vi riassumiamo di seguito. Si ricorda che si potrà assistere alla liturgia della Parola, secondo le disposizioni dellasolo indossando una mascherina, igienizzandosi le mani, se si ha una temperatura corporea al di sotto dei 37.5° e sedendosi solo nei posti indicati, con posti contingentati in proporzione alla capienza massima della chiesa.Sante Messe: ore 8.00; 10.00; 11.00; 18.30Sante Messe: ore 8.00; 10.00; 11.30; 19.00Sante Messe: ore 8.00; 10.00; 11.30; 19.00ore 10.30 Solenne benedizione dei ramoscelli d'ulivo;ore 18.30 Santo Rosarioore 19.00 Solenne celebrazione eucaristicaSante Messe: ore 8.00; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00; 19.00Sante Messe: ore 8.00; ore 18.30Le Palme saranno benedette in entrambe le occasioni, ma ciascuno dovrà provvedere a portarle da casa.