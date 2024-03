Domenica delle Palme, il programma liturgico nelle parrocchie di Giovinazzo

La Chiesa cattolica celebra oggi, 24 marzo, la Domenica delle Palme, in cui si ricorda il trionfale ingresso a Gerusalemme di Gesù, in sella a un asino e osannato dalla folla che lo salutava agitando, appunti, rami di palma.Di seguito, dunque, il programma liturgico completo nelle parrocchie di Giovinazzo e nel Santuario del SS Crocifisso.Ore 10.00 Benedizione dei ramoscelli d'ulivo in piazza Benedettine e processione verso la Concattedrale;Ore 10.30 Santa Messa;Ore 18.30 Santa Messa;Ore 20.00 STABAT MATER - testi di Jacopone da Todi (Sacra rappresentazione della Passione).Sante messe alle 8.00 - 10.30 e 18.30.Alle 10.15 ritrovo nei pressi della Collegiata dello Spirito Santo per la benedizione delle Palme.Sante messe alle 8.00 - 10.30 e 19.00.Alle 10.00 ritrovo nei pressi della chiesa detta del "Carminiello", benedizione delle Palme e processione.Sante messe alle 8.30 e 18.30.Alle 10.30, prima della messa, ritrovo in piazza Risorgimento davanti alla stazione ferroviaria, benedizione dei rami di ulivo e processione verso la parrocchia. Alle 19.30 concerto "Le note di passione" proposto dall'associazione "Manente".Sante messe alle 8.30 ed alle 10.30 con benedizione delle Palme.Messa serale alle 18.30.Ore 8.00 - Benedizione delle Palme ed a seguire Santa messa.Ore 18.30 - Celebrazione eucaristica vespertina.