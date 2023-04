Domenica delle Palme, gli orari delle messe nelle parrocchie di Giovinazzo

Il mondo cattolico celebra quest'oggi, domenica 2 aprile, la Domenica delle Palme, in cui si ricorda il trionfale ingresso a Gerusalemme di Gesù, in sella a un asino, osannato dalla folla che lo salutava agitando rami di palma.L'intero clero giovinazzese è in fervente attività per preparare al meglio la Settimana Santa, la più importante dell'anno liturgico. Quest'oggi saranno tante le celebrazioni nelle parrocchie a Giovinazzo e noi abbiamo inteso proporvi un riepilogo.Ore 10.00 - Messa Solenne preceduta alle 9.30 dalla benedizione delle palme in piazza BenedettineOre 11.30 - 19.00 Sante MesseOre 8.30 e 19.00 Sante MesseOre 10.30 - benedizione ramoscelli di ulivo in Villa Comunale e poi processione verso la parrocchia.A seguire Santa Messa.Ore 8.00 - 10-30 - 19.00 Sante MesseOre 10.00 - Ritrovo presso la chiesa detta del "Carminiello" per benedizione palme e processioneOre 8.30 - 10.30 - 11.30 - 19.00 Sante MesseOre 10.00 - Benedizione delle palme in piazza KennedyOre 8.00 - 10.30 - 11.30 - 19.00 Sante MesseOre 10.00 - Benedizione delle palme al Calvario, in piazzetta delle RimembranzeOre 8.00 - 19.00 Sante MesseLe palme portate da casa saranno benedette durante le celebrazioni