La messa delle Palme in diretta streaming alle ore 11.00

Sarà certamente unadifferente, quella che inizia quest'oggi, 5 aprile, data in cui la Chiesa cattolica celebra la Domenica delle Palme. Lo sarà per via dell'emergenza sanitaria per il Coronavirus, con l'impossibilità da parte dei fedeli di recarsi a messa.Ma il clero giovinazzese, seguendo le indicazioni diocesane non si è perso d'animo, conscio dell'importanza del suo ruolo per una parte consistente della popolazione.Questa mattina, dunque, inizieranno le prime trasmissioni via streaming dalla. Alle ore 11.00, tutti i parroci si riuniranno nella chiesa di viale Moro e la diretta sarà visibile comodamente da casa sia sulla pagina Facebook "Immacolata Giovinazzo", sia sulla nostra pagina,Di seguito vi riproponiamo il programma delle celebrazioni liturgiche che saranno trasmesse via internet di questa Settimana, programma già pubblicato venerdì 3 aprile.Oggi, 5 aprile, Messa delle Palme celebrata alle ore 11.00. Poi, si entrerà nel vivo della Settimana Santa con la messa in Coena Domini di giovedì 9 alle 19.30, la commemorazione della morte di Gesù di venerdì 10 alle 16.30 e la Veglia pasquale di sabato 11, prevista per le 20.30. L'intensa settimana di preghiera e riflessione sulla Passione e Morte di Cristo culminerà il 12 aprile con la domenica di Pasqua, giornata in cui l'unica celebrazione sarà quella delle ore 18.30.