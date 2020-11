Domenica con prevalenza di sole e vento di maestrale su Giovinazzo

Massime sui 19°. Bel tempo previsto anche per lunedì

DOMENICA 8 NOVEMBRE

Torna la rubrica del meteo domenicale su GiovinazzoViva.In questa seconda domenica di novembre, il cielo sulla nostra cittadina si presenterà solcato da qualche nuvola al primo mattino, ma col trascorrere delle ore, grazie ad una ventilazione nord-occidentale di moderata intensità, vi saranno ampie schiarite. Mare mosso, con moto ondoso in lieve attenuazione nella parte centrale della giornata.Netta la prevalenza di sereno all'ora di pranzo, quando le temperature massime si assesteranno sui. Sereno anche al pomeriggio e fino a sera, con umidità in risalita dopo il tramonto e picchi del. La colonnina di mercurio indicheràdi minima durante la notte.Bel tempo previsto anche per lunedì 9 novembre, allorquando i valori termici massimi toccheranno anche i 20°.SOLE - Sorge: 6:31, Tramonta: 16:40LUNA - Leva: 23:12, Cala: 13:13 - Luna calante