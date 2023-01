Domenica con prevalenza di cielo coperto a Giovinazzo

Vento di maestrale e cielo coperto al mattino. Sarà questo il quadro climatico davanti a cui si troveranno i giovinazzesi in questa ultima domenica del mese di gennaio.Nuvole e piogge di modesta entità nelle prime ore del giorno, poi lentamente ci saranno leggerissime schiarite. Massime sugli 11°, con percezione inferiore per via delle fredde correnti nord-occidentali, mare agitato.Le nubi diverranno sparse dopo il tramonto. Serata con nuove coperture, umidità in risalita sino al 95% e minime della notte vicine ai 5°. Da lunedì sino a giovedì ci saranno miglioramenti.SOLE - Sorge: 7:07, Tramonta: 17:03LUNA - Leva: 11:17, Cala: 1:01 - Gibbosa crescente