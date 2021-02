Domenica con pioggia mista a neve su Giovinazzo. Temperature percepite sotto lo zero

DOMENICA 14 FEBBRAIO

Pioggia mista a neve è caduta nelle scorse ore su Giovinazzo, quando correnti settentrionali hanno sferzato la costa, col mare in burrasca.Una situazione che si protrarrà per tutta la notte tra il sabato e domenica dedicata a San Valentino, con possibilità didall'alba e sino alle prime ore del mattino. Attenzione alle gelate sulle strade rurali.Le temperature oscilleranno, ma la percezione, per via della tramontana e della bora che si alterneranno soffiando a quasisarà diOnde in mare alte quasi tre metri, sconsigliata la navigazione.Pomeriggio con qualche schiarita, ma con la bora che continuerà ad imperversare. Serata con transito di nubi, a tratti anche consistenti, ma in cui prevarranno ulteriori schiarite, favorite dalle correnti settentrionali.Lunedì cielo sereno, ma ancora vento forte di bora prima e tramontana poi. Migliora da martedì.SOLE - Sorge: 6:49, Tramonta: 17:24LUNA - Leva: 8:53, Cala: 21:14 - Luna crescente