Domenica col sereno su Giovinazzo

Cielo sereno su Giovinazzo in questa ultima domenica di primavera, con ventilazione mattutina da ovest/nord-ovest che renderà il mare quasi calmo. Giornata ideale per stare in spiaggia senza soffrire troppo il caldo.Le massime si aggireranno sui 27° intorno alle 14.00. Al pomeriggio si farà sentire con moderata intensità il grecale, che però poi a sera cederà il passo a correnti sudoccidentali.Serata stellata con umidità all'84% e 20° sulla colonnina di mercurio.Qualche pioggia è possibile nel pomeriggio di lunedì. Martedì ritorna il maltempo.SOLE - Sorge: 5:19, Tramonta: 20:26LUNA - Leva: 1:52, Cala: 13:48 - Luna calante