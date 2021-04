Domani riapre il mercato settimanale di Giovinazzo

Le regole da seguire per evitare contagi

Torna ad animarsi domani, venerdì 30 aprile, ilo, secondo le disposizioni giunte nella serata di martedì scorso dal Centro Operativo Comunale. Apertura sin dalle 7.30 a tutte le categorie merceologiche.Ai varchi diquindi, vi saranno i controlli della temperatura da parte dei volontari delmentre all'interno bisognerà indossare correttamente la mascherina e mantenere la distanza di almeno un metro. Regole che valgono anche per gli ambulanti, a cui è chiesto uno sforzo per rispettarle pedissequamente. Sono vietati capannelli o assembramenti e all'interno del perimetro vi sarà la periodica vigilanza da parte della Polizia Locale di Giovinazzo.Nei momenti di massimo afflusso, potrebbero anche essere bloccati gli ingressi per favorire il deflusso senza rischi.Un grazie a tutti i volontari ed al personale dellaè stato espresso nelle scorse ore dall'Assessore al ramo,, il quale ha chiesto massima attenzione anche a tutti gli avventori.