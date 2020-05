Domani prima ripartenza, le raccomandazioni del Sindaco

REGOLE

3 POSITIVI A GIOVINAZZO

ORDINANZA PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E BUONI SPESA

Cosa cambia da domani?

Di seguito le dichiarazioni del Sindaco Giovinazzo inserite nel suo bollettino alla vigilia della riapertura di molte attività, che non vuol assolutamente dire "liberi tutti". Un concetto importante perché si eviti una nuova diffusione del contagio e si torni disastrosamente ad una nuova chiusura.Da domani sono autorizzate diverse riaperture nel rispetto delle linee guida che ogni esercente è tenuto ad osservare.Le linee guida di ognuno di noi invece rimangono le stesse: rispettiamo la distanza interpersonale, niente abbracci, niente baci e niente strette di mano. Mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi, consigliata anche nei luoghi aperti dove spesso entriamo in contatto in zone di passaggio con altre persone.Lavarsi spesso le mani con sapone e portare con sé del gel igienizzante coì sarà possibile curare al meglio l'igiene delle nostre mani.Vi informo che ad oggi sono 3 i casi positivi sul nostro territorio. Ogni situazione sta evolvendo al meglio, auguriamo a questi nostri concittadini di guarire al meglio come accaduto in passato ad altri nostri concittadini.Domani metteremo a punto l'ordinanza che riapre gradualmente alcuni luoghi cittadini e che consente attività finora sospese.Ci stiamo dotando di alcuni presidi utili per garantire igiene e sicurezza tuttavia ognuno deve fare la propria parte: solo la nostra disciplina in questo momento potrà garantire il buon andamento della nostra nuova vita dopo questa crisi epidemiologica.Vi segnalo che l'istruttoria per il secondo avviso pubblico dei buoni spesa è quasi terminata.La consegna dei buoni avverrà nuovamente a domicilio da parte degli operatori del SerMolfetta nella giornata di mercoledì.Siamo al lavoro per mettere in campo nuove misure di sostegno per tutti coloro che sono in difficoltà: ora che il quadro delle disposizioni del governo è più chiaro e il "Decreto Rilancio" pubblicato in Gazzetta Ufficiale, possiamo azionare al meglio ogni leva utile a far ripartire la nostra economia cittadina.❌Niente! Obbligo di autocertificazione per gli spostamenti all'interno della stessa regione, gli spostamenti da una regione all'altra saranno possibili- Riprendono le attività: bar e ristoranti, parrucchieri e centri estetici, negozi di abbigliamento, chiese e celebrazioni eucaristiche. Tutto dovrà avvenire nel rispetto delle linee guida apposite per ogni attività: https://tg24.sky.it/cronaca/…/05/16/riaperture-18-maggio-faq - Palestre, piscine e centri sportivi riapriranno lunedì 25 maggio rispettando tutte le linee guida.- I teatri riapriranno il 15 giugno