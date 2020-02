Oggi la Festa Solenne della Madonna di Lourdes

Alle 11.30 la Messa presieduta da Mons. Domenico Cornacchia ed in serata la processione per le vie del quartiere Sant’Agostino

Arriva al giorno più importante l'intenso periodo di preghiera curato dallaed iniziato domenica scorsa, 2 febbraio.Quest'oggi, 11 febbraio, nel giorno in cui la Chiesa veneraricordando l'anniversario della prima apparizione della Vergine a, diversi appuntamenti scandiranno la giornata di festa nella parrocchia giovinazzese.Le prime messe del mattino sono previste per le 7.30, 8.30 e 10.00. Si entrerà successivamente nel vivo, quando alle ore 11.00 la Chiesa si preparerà ad accogliere gli ammalati, nel giorno a loro dedicato, che assisteranno alla Solenne Celebrazione delle 11.30 presieduta dal Vescovo della Diocesi Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi,al cui termine verrà recitata laed esposto il Santissimo.L'adorazione personale potrà avere luogo per tutto il pomeriggio fino alle 16.45, prima dell'Adorazione comunitaria e della Benedizione Eucaristica. La giornata proseguirà, poi, con il Rosario delle 18.00 e la Santa Messa delle 18.30, che verrà presieduta da don Massimiliano Fasciano, parroco di Sant'Agostino.Momento attesissimo della giornata sarà la processione eucaristica, che da Piazza Sant'Agostino attraverserà molte vie del popoloso quartiere. In ordine di passaggio, si toccherannoUn giorno che devoti e parrocchiani vivranno con assoluta intensità, rinnovando l'attaccamento ad una Festa tra le più sentite dai giovinazzesi.