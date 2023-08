Giovinazzo Estate, tutti gli eventi del 12 agosto

Il cartellone Giovinazzo Estate, varato dall'amministrazione comunale, questa sera, sabato 12 agosto, propone davvero diversi appuntamenti per ogni palato. Appuntamento centrale, uno dei più importanti della stagione, è senz'altro il concerto di Dodi Battaglia dei Pooh, mostro sacro della musica leggera italiana, che si esibirà in piazza Vittorio Emanuele II nell'ambito di "Festival in...Porto".Noi, come accade quasi a cadenza quotidiana, vi ricapitoliamo tutto, per rinfrescarvi la memoria e non farvi perdere nulla.Vedetta sul Mediterraneo - dalle 18.00 alle 21.00Ma Re Stare - mostra di Irma De Cegliaa cura di Ass. Don Saverio Bavaro - Biblioteca dei Ragazzi A.DacontoSala San Felice - dalle 18.00 alle 22.00Mostra statica di una scenografia monumentalea cura degli Amici del Presepio di GiovinazzoCripta della Concattedrale di Santa Maria Assunta - dalle 19.30 alle 21.30"Passato e presente" - mostra fotografica di Vincenzo e Dino Mottolaa cura di Dino MottolaIstituto Vittorio Emanuele II - dalle 20.00 alle 22.00"Sacro e profano si intrecciano" - collettiva e personale di Damiano Sciannameaa cura di Alessandro CavalierePiazza Vittorio Emanuele II - ore 21.00Una storia infinita - Dodi Battaglia in concerto per "Festival in...porto"a cura di Associazione Amici della Musica